188bet, les paris spéciaux du partenaire officiel de la F1

Partenaire officiel de la Formule 1 depuis quelques semaines, le site de paris sportifs 188bet n’hésite pas à avoir recours à son imagination pour pallier au manque de compétitions en cette période particulière.

Présent dans le classement SportyTrader (ST) des meilleurs bookmakers internationaux, le site asiatique 188bet poursuit son offre sur l’automobile malgré l’arrêt temporaire du championnat du Monde de F1, avec des mises possibles sur des marchés tous plus farfelus les uns que les autres.

Quelle sera la voiture de l’année ?

Au programme du bookmaker asiatique, notamment, des paris sur les grandes catégories des prochains World Cars Awards 2020, qui doivent se dérouler à New York le 8 avril prochain.

Pour les joueurs inscrits ou qui ouvriront leur compte d’ici là, Bet188 permet ainsi de parier sur le modèle qui sera élu voiture de l’année – avec une Mazda3 clairement favorite – sur la voiture qui sera élue Performance Car de l’année, ou encore sur le modèle de luxe qui sera récompensé après l’Audi A7 de l’an dernier.

Côté français, notamment, on relèvera la présence de la Peugeot 208 en tant que favorite pour le Design Car de l’année, elle qui ne cesse de séduire depuis son lancement en octobre dernier. Saura-t-elle confirmer son statut pour devenir la première voiture française sur la plus haute marche depuis 2015 et la Citroën C4 Cactus ? Les paris sont en tout cas ouverts. Faîtes vos jeux !