2021 sera-t-elle l’année du passage massif à l’électrique ?

Les voitures à énergie alternative sont de plus en plus présentes sur le marché de l’automobile. Tous les constructeurs proposent aujourd’hui leurs versions de la voiture électrique et de la voiture hybride.

Les voitures à énergie alternative : l’avenir de l’automobile

Depuis quelques années, le gouvernement encourage le passage à l’hybride ou à l’électrique à grands coups de primes exceptionnelles, qui sont, il faut l’avouer, fort intéressantes. Nous sommes encouragés à réduire l’empreinte carbone de nos déplacements grâce à ces véhicules à énergie alternative. En 2021, cette tendance sera bien sûr accentuée pour inciter les automobilistes à choisir massivement ces véhicules et à renouveler le parc automobile français avec un maximum de véhicules électriques ou hybrides. Reste au consommateur à faire un choix parmi ces différents types de motorisation et les nombreux modèles disponibles : découvrez le site du Club Identicar et ses conseils en la matière.

Voiture électrique ou voiture hybride : laquelle choisir ?

S’il ne fait aucun doute que les voitures à énergie alternative gagnent du terrain dans les préférences des Français, le choix reste le même : voiture 100 % électrique ou voiture hybride ? Cette décision se prend en fonction de l’usage réel de la voiture, et non plus seulement par souci éthique. Entre hybride et électrique, Club Identicar vous aide à faire votre choix.

Les caractéristiques d’une voiture hybride

Toutes les voitures hybrides ne fonctionnent pas de la même manière. La plupart d’entre elles avancent grâce à la force motrice d’un bloc thermique diesel ou essence et l’assistance d’une machine électrique, qui permet de consommer moins de carburant. D’autres s’appuient d’abord sur l’électricité, et laissent le moteur à combustion faire office de générateur pour l’alimentation des batteries. Dans tous les cas, l’autonomie zéro émission se limite à une poignée de kilomètres. La puissance du moteur électrique doit donc suffire à déplacer le véhicule. L’hybride rechargeable est capable de parcourir une distance plus importante sans recours à la motorisation thermique.

La voiture hybride se destine aux automobilistes urbains qui n’ont pas la possibilité de relier la voiture à une prise de courant. En outre, leurs déplacements hors des agglomérations restent rares. En ce qui concerne la voiture hybride rechargeable, elle est davantage prisée des automobilistes urbains et ruraux, qui parcourent plusieurs dizaines de kilomètres par jour et qui ont la possibilité de recharger leur véhicule à domicile ou sur leur lieu de travail.

Les propriétés de la voiture électrique

La voiture 100 % électrique fonctionne à la seule force de ses batteries rechargeables. Les modèles sur le marché se multiplient, offrant toujours plus de possibilités aux consommateurs et automobilistes. La puissance et l’autonomie de ces véhicules s’améliorent aussi depuis quelque temps, offrant des rayons d’action plus larges (400 kilomètres pour les meilleures). La voiture électrique se destine aux automobilistes urbains ou ruraux. Il leur faut notamment avoir accès à une prise de courant pour leur véhicule. Pour les longs trajets (vacances, notamment), supérieurs à l’autonomie du véhicule, il est préférable de posséder un autre véhicule. En ville, l’électrique est la meilleure option.