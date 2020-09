24 Heures du Mans : Toyota sous pression mécanique, la #37 disqualifiée

La Toyota #8 est seule en tête des 24 Heures du Mans, suite à un problème de turbo sur la #7. Rebellion pourrait profiter d’une nouvelle casse des voitures japonaises. En LMP2, la #37 du Jackie Chan DC Racing a été disqualifiée, alors qu’elle se battait pour la victoire.

Après quasiment 17 heures de course, seule la Toyota #8 caracole maintenant en tête en LMP1. La voiture soeur #7, partie en pole position, a rencontré un problème de turbo. Après un arrêt d’une demi-heure, elle point désormais au quatrième rang de la catégorie, à 6 tours de la tête.

Les deux Rebellion s’intercalent entre les prototypes japonais, la #1 deuxième, la #3 troisième. L’équipe helvète bondira au moindre accroc rencontré par la #8. Avec quatre tours d’avance sur la #7, la #1 peut d’ailleurs légitimement prétendre à a deuxième place.

On note enfin l’abandon de la ByKolles. Le prototype austro-roumain a rencontré un problème d’alternateur avant la nuit. Reparti, c’est l’aileron arrière qui a cette fois posé problème… puisqu’il s’est détaché. De quoi provoquer un crash et l’abandon de l’auto privée.

Côté LMP2, la course est un peu plus tranquille que dans les premières heures. La #22 du United Autosports a retrouvé la tête, près d’une minute devant la #38 du JOTA. La #31 du Panis Racing suit à environ un tour. Rien n’est encore fait et les stratégies vont avoir leur importance.

On note la surprenante disqualification de la #37 (Jackie Chan DC Racing). En tête lors de notre dernier point, à 21 heures, le prototype a rencontré un problème mécanique. Le pilote a dû appeler ses mécanos, récupérer puis monter une pièce amenée par l’un d’entre eux. Cela est contraire au règlement et a résulté en une disqualification de l’auto.

Encore une fois, le GTE Pro répond présent pour le spectacle. La Ferrari AF Corse #51 et l’Aston Martin Racing #97 sont séparées par moins d’une seconde au moment où nous écrivons ces lignes. La bagarre fait donc rage, de ce côté. Derrière, la Vantage #95 pointe à environ un tour, la 488 #71 figure à trois boucles.

En GTE Am, l’Anglaise du TF Sport a réussi à se détacher de ses adversaires. Elle compte environ un tour d’avance sur les Porsche du Dempsey-Proton Racing (#77, deuxième) et du Team Project 1 (#56, troisième). Longtemps en bataille pour la victoire, l’Aston #98 a rencontré des problèmes de suspension. Elle accuse désormais un retard de six tours sur le leader de catégorie, dans cette épreuve.

Well you’ve got to give us points for timing… the #98 has just come into the pits with a rear suspension issue just as we were about to do a routine brake change.

Don’t worry we’ve got some of the best mechanics in the business on the case!#AstonMartin #LeMans24 pic.twitter.com/n8bLPEBTWj

— Aston Martin Racing (@AMR_Official) September 20, 2020