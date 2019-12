24H du Mans 2019 : l’ hyper-pole chamboule le programme

Changement de cap de la part des organisateurs des 24H du Mans, qui ont modifié le programme de l’édition 2019. En effet, avec la mise en place de l’inédite « hyper-pole », une séance regroupant les six meilleures voitures des quatre catégories sera mise en place le jeudi.

24H du Mans 2019 : six pour une pole

Désormais, pour avoir le droit de batailler pour la pole position, aux 24H du Mans, il faudra passer par une séance de qualification…qualificative ! Un peu sur le modèle de la Formule E, tous les engagés devront en découdre le mercredi durant une phase qualificative de 23H15 à minuit. A l’issue de cette séance, les 6 meilleurs équipages des catégories LMP1, LMP2, LMGTE Pro et LMGTE AM seront retenus.

Puis, le lendemain (jeudi) une ultime qualification permettra à tous ces hommes de s’affronter afin de glaner la pole position et les 6 premières places de la grille de chaque catégorie. Pendant cette séance, les différents participants auront la possibilité de changer de gommes mais sans rentrer dans leurs box respectifs. Avec cette nouvelle règle, Pierre Fillon (Président de l’ ACO) espère relancer l’intérêt des qualifications.

« Les 24 Heures du Mans 2020 innovent. Avec ce nouveau format de qualification, avec cette Hyperpole réservée aux 24 concurrents les plus rapides, respectivement six dans les 4 catégories, nous redonnons aux concurrents et surtout aux spectateurs, deux temps forts et spectaculaires consacrés à la vitesse pure, à la recherche du tour parfait. L’adrénaline, le suspense, la concentration seront à leur maximum dans toutes les équipes. Une belle entrée en matière avant la lutte durant vingt quatre heures sur ce mythique tracé de 13 kilomètres. Encore une fois, nous démontrons que les 24 Heures se présentent comme un festival automobile qui se joue sur plusieurs jours et pas seulement le temps d’un week-end« .

Place maintenant au programme de ces 24H du Mans 2019, mis à jour.

Mercredi 10 juin 2019

15h30 – 20h00 : essais libres

22h00 – 23h00 : essais libres

23h15 – 24h00 : qualification

Jeudi 11 juin 2019

17h00 – 19h00 : essais libres

21h00 – 21h30 : Hyperpole

22h00 – 24h00 : essais libres.