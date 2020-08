24H du Mans 2020 – le public finalement renvoyé chez lui !

Terrible nouvelle pour tous les amateurs de sports mécaniques et en particulier, celles et ceux affectionnant les courses d’endurance. Effectivement, les 24H du Mans 2020, qui auront lieu les 19 et 20 septembre prochains, ne pourront finalement avoir lieu avec le public. Logiquement, c’est en raison du coronavirus et de la nécessité de freiner ou éradiquer une éventuelle seconde vague que les autorités compétentes ont pris cette décision. Pourtant, en amont, une organisation spéciale avait été pensée, avec des villages de moins de 5000 places chacun…

24H du Mans : la décision de la raison

Voici le communiqué publié voilà quelques heures par le Président de l’Automobile Club de l’Ouest, Pierre Fillon.

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Cette 88e édition des 24 Heures du Mans sera vraiment particulière. Dans ce contexte singulier, la plus grande course d’endurance au monde aura bien lieu, mais malheureusement sans public. Durant ces dernières semaines, nous avons réfléchi à de nombreuses options pour partager notre épreuve avec nos fans, même en nombre restreint, sur site en septembre prochain. Cependant, les conditions d’accueil propres à notre événement, véritable festival populaire durant plusieurs jours, nous ont fait opter avec la Préfecture, pour l’organisation de nos 24 Heures, sans public cette année. Les incertitudes sont encore trop nombreuses pour notre course-festival, or nous ne voulons faire aucun compromis avec la sécurité. Même si les conséquences de cette décision sont tristes pour nos fans comme pour nous, la décision n’a pas été difficile à arrêter car nous ne voulons prendre aucun risque. Que le public se rassure, il ne pourra pas venir au Mans cette année, mais notre épreuve viendra à eux. Nos équipes, nos partenaires médias seront des relais actifs. Nous savons pouvoir compter sur la compréhension de tous. »

Bien sûr, tous les billets délivrés jusqu’ici seront remboursés (par le biais d’avoirs). Aussi, les personnes concernées seront contactées dans les jours prochains, à ces fins, par le service de billetterie.