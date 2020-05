24H du Mans 2020 : les participants révélés ce samedi [eSport]

C’est donc par le biais de la voie virtuelle que l’édition 2020 des 24H du Mans aura lieu, dans un premier temps. Puisque la course « réelle » n’a été que repoussée, à la rentrée prochaine en l’occurrence. Aussi, samedi 23 mai prochain, nous connaîtrons les identités des différents participants. Sachant que PORSCHE et Toyota ont d’ores et déjà annoncé leur présence « officielle » sur l’événement eSport.

24H du Mans : une course mancelle et virtuelle

Les 13 et 14 juin prochains, une cinquantaine d’équipages courageux participeront donc aux premières 24H du Mans virtuelles (et officielles) de l’histoire ! Un véritable challenge pour ces pilotes car, outre les conditions de fatigue à affronter (sans les kinés et autres physios habituellement en place sur les circuits !), il faudra aussi que les participants survivent à un temps prolongé, les yeux rivés sur un écran. Pas si simple…

Quoiqu’il en soit, samedi prochain, nous connaîtrons la liste des différentes équipes qui participeront à cette épreuve mancelle virtuelle. Puis, une semaine plus tard, ce sera au tour des pilotes de se découvrir. L’on imagine que la course en question sera diffusée en intermittence à la TV mais aucun programme n’a encore été révélé, à ce jour. Patience…