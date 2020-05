24H du Mans 2020 : listes des engagés de l’épreuve virtuelle

Depuis samedi 23 mai dernier, nous connaissons la liste des engagés aux prochaines 24H du Mans virtuelles. Et parmi les heureux élus, notons la présence de la prestigieuse équipe princière, menée par la Princesse de Monaco en personne et composée notamment de noms comme Massa et Fisichella…

24H du Mans Virtuelles : un beau plateau

En plus du Team Rebellion Williams eSport (LMP2), en force avec quatre équipages et de la Team « Strong Together » (LMGTE) de la Princesse Charlène de Monaco (photo ci-dessous), de prestigieux noms et constructeurs seront présents à l’occasion de cette première édition des 24H du Mans virtuelles. Ainsi, nous retrouverons trois Toyota et deux voitures du Team d’Olivier Panis. Notons aussi la présence de Penske, IDEC ou encore Signatech Alpine.

Un plateau définitivement séduisant.

« Depuis le lancement des Le Mans Esports Series il y a deux ans, il a été très satisfaisant de voir multiplier par deux son volume et sa visibilité au fil de ces années. Cela souligne également l’énorme désir de la communauté esports à l’égard de l’Endurance et son envie d’accéder à la course référence de cette discipline, les 24 Heures du Mans. Ces 24 Heures du Mans virtuelles sont un événement unique sous bien des aspects, notamment parce qu’elles ne font pas partie des LMES et représentent ainsi un événement distinct. Comme dans la vraie course, elles réuniront l’élite des constructeurs automobiles, des écuries de compétition et des pilotes, ainsi que les meilleurs sim racers aux côtés de tous ces grands noms. Pour tous, ce sera un événement d’exception ! »

Place à la liste complète de ces engagés, en attendant les noms des pilotes sélectionnés. Rappelons que l’épreuve aura lieu les 13 et 14 juin prochains.