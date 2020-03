24H du Mans annulées ou pas, décision en avril prochain

Comme toutes les disciplines de sports mécaniques, l’Endurance est logiquement impactée par le COVID-19. Alors, forcément, la question de l’organisation des 24H du Mans 2020 se pose. Sachant que le fait de reporter, éventuellement, une telle épreuve, demanderait énormément de ressources.

24H du Mans 2020 : pas d’annulation totale

C’est Pierre Fillon, Président de l’ Automobile Club de l’Ouest qui s’est exprimé lundi dernier, sur le sujet de l’annulation ou du report éventuel des 24H du Mans. Et pour l’heure, l’intéressé préfère jouer la montre et attendre le dernier moment pour prendre une décision : « Une décision sera prise d’ici le 15 avril. Nous suivons avec attention l’évolution des différentes directives des autorités. Dans tous les cas de figures, nous sommes confiants, nous organiserons les 24 Heures du Mans 2020. »

24H du Mans : l’hyper-pole chamboule le programme

Pierre Fillon semble donc écarter une annulation totale de l’événement qui aura lieu dans la Sarthe. En clair, si le COVID-19 et ses mesures restrictives venaient à perdurer, les 24H du Mans ne seraient que reportées, à une date ultérieure. La course d’endurance devrait donc avoir lieu, quoiqu’il arrive, à moins que le virus ne paralyse l’Europe plus longtemps que prévu. Chose qu’on ne peut écarter non plus…