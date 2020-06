24H du Mans : ByKolles P1, Verstappen P5, Alonso P13 (grille de départ virtuelle)

Pour celles et ceux qui auraient vécu dans une grotte ces derniers jours, c’est ce week-end du 13/14 juin 2020 qu’auront lieu les 24H du Mans virtuelles. Aussi, une séance de qualifications s’est tenue vendredi dernier. Et c’est l’équipage de l’équipe ByKolles qui a décroché la pole position tandis qu’en GTE, Porsche a décroché le précieux sésame.

Verstappen et Norris en 3ème ligne, Alonso loin

Dillmann-Guerrieri-Simoncic-Pedersen s’élanceront donc en tête, sur la grille de départ des 24H du Mans virtuelles. Ce grâce à un tour exceptionnel signé par Simoncic, un joueur eSport professionnel. Derrière nous retrouverons dans l’ordre, la no30 du E-Team WRT, la no22 de 2 SEAS Motorsport, puis la 03 de la formation Rebellion Williams Racing.

Et en troisième ligne, c’est Max Verstappen et ses trois compagnons -dont Lando Norris- qu’il faudra suivre. On notera aussi la présence de Vandoorne juste derrière, P6. Coté Français, Gasly et Vergne partiront loin à savoir, depuis la 19ème place. Enfin, Fernando Alonso est 13ème. Rendez-vous à 15H00 pour le départ (programme TV/diffusion).