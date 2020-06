24H du Mans : départ à 14H30, pour une édition 2020 remaniée

Jeudi 18 juin dernier, l’ACO a publié le programme définitif des 24H du Mans 2020. Et clairement, il y a du changement ! Tout d’abord, le départ sera donné à 14H30, pour une arrivée -logiquement- à la même heure. Puis ce sont les essais libres et qualifications qui sont impactés également. Voici les détails officiels.

24H du Mans 2020, le programme

Mercredi 16 septembre, les équipes engagées aux 24H du Mans 2020 devront se soumettre aux vérifications techniques et administratives. Avant d’enchaîner quatre journées de roulage. A commencer par le jeudi 17 septembre, qui sera consacré aux essais libres 1, 2, 3 et aux qualifications. Puis, le lendemain (vendredi), les libres 4 et l’hyper-pole auront lieu. Suivis d’une remise de trophée liée à l’ultime séance du jour.

On poursuit le samedi 19 septembre avec le traditionnel warm-up, qui aura lieu à 10H30, pour un quart d’heure de roulage. Et dès 12H45, la cérémonie et la grille de départ seront mises en place. Avant le départ, donc, planifié pour 14H30. « Exceptionnelles, ces 24 Heures du Mans 2020 s’appuient sur un format d’organisation inédit, dû au contexte actuel, pour assurer malgré cette situation inconnue jusqu’à présent, une compétition de qualité, assurant la sécurité de tous », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Par ailleurs, les organisateurs communiqueront à nouveau le 30 juin concernant la problématique des spectateurs.