24h du Mans Hors Circuit : focus sur l’ouvrage par E/P/A

Edité par les éditions E/P/A, « 24 Heures du Mans hors circuit » est certainement le plus bel ouvrage consacré à l’épreuve depuis la publication du double volume sorti en 2006, à l’occasion du centenaire de l’Automobile Club de l’Ouest.

24H du Mans Hors Circuit : un livre très complet

Tout y figure, et c’est ce qui est enthousiasmant: ce n’est pas l’épreuve en elle même qui est l’objet de ce superbe livre, mais de tous ses à côtés, les coulisses, et surtout, les hommes et les femmes qui font « vivre » cette épreuve légendaire depuis 1923.

Ils serait fastidieux de citer tous les rôles de ces personnes qui font l’âme des 24 Heurrs du Mans, citons en néanmoins quelques uns: les médecins et infirmiers, indispensables à l’épreuve, organisateurs, directeur de course, commissaires sportifs, commissaires de piste, extracteurs, scouts de France, chauffeurs VIP, chronométreurs, hospitalités, team manager, mécaniciens et bien sûr pilotes.

C’est un ouvrage très complet qui nous conte l’évolution du tracé de 1923 à nos jours, les changements technologiques au fur et à mesure des éditions, les pilotes les plus célèbres, et bien évidemment les voitures légendaires.

L’Endurance est une course automobile en perpétuelle évolution, de nombreuses interviews de personnalités liées à cette discipline viennent compléter cet ouvrage qui constitue une excellente surprise, et un bel hommage à tous ces hommes et ces femmes pour une large part bénévoles, sans qui les 24 Heures du Mans n’existeraient pas.

Une bonne surprise que ce livre à ne pas rater, pour les amoureux des 24 Heures du Mans.