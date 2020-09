24H du Mans : la liste des qualifiés pour l’ hyperpole

24H du Mans 2020, qualif – Après une séance de qualification logiquement dominée par les Toyota dans la catégorie LMP1, nous connaissons donc les équipages qualifiés pour en découdre aujourd’hui, dans le cadre de l’hyperpole. Evidemment, compte-tenu de leur nombre restreint, toutes les LMP1 sont qualifiées.

24H du Mans, hyperpole : Toyota, sans lutter

Dans la catégorie LMP1, les deux Toyota, les deux Rebellion et la Bykolles Racing Team sont donc qualifiés pour l’hyperpole qui aura lieu ce vendredi 18 septembre. A noter que c’est à nouveau le titulaire du record du circuit, Kobayashi, qui a réalisé le meilleur chrono, devant la voiture soeur, avec 3 dixièmes d’écart. Dans le clan des LMP2, c’est le Racing Team Nederland qui s’est imposé.

Il est suivi des cinq autres qualifiés à savoir, dans l’ordre, la Jackie Chan DC Racing no37, la United Autosports no22, la G-Drive Racing no26, la United Autosports no32 et la High Class Racing no33. En LMGTE Pro, les deux Aston Martin officielles réalisent le doublé et se qualifient donc, devant les Ferrari AF Corse et les Porsche GT Team.

Enfin, en LMGT EAM, l’Aston Martin officielle suivie du TF Sport, du Gulf Racing, du Luzich Racing, du Dempsey Proton Racing et du Team Project 1 sont qualifiés. Rendez-vous à 11H30 pour l’ultime étape avant la course, l’hyperpole.

Crédit @ACO