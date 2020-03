24H du Mans : le COVID-19 a (aussi) raison de la journée test

C’était une tradition et elle ne sera pas respectée, cette année. A moindre mal, dirons-nous, si l’événement en lui-même a bien lieu. C’est de 24H du Mans 2020, dont il est question. En effet, les organisateurs ont révélé il y a quelques jours que la journée test, qui se déroule généralement deux semaines avant le départ, n’aura pas lieu cette année. Pour cause de programme chamboulé, lié au COVID-19, toujours.

24H du Mans : le programme 2020 révélé début avril

« Effectivement, en 2020, il n’y aura pas de Journée Test pour les 24 Heures du Mans. Il s’agit d’un problème pratique et de sollicitation des équipes. Comme annoncé récemment, les 24 Heures du Mans ont été reportées les 19 et 20 septembre. Traditionnellement la Journée Test, qui je le rappelle n’a pas toujours existé ou eu lieu quand elle a été mise en place de façon plus systématique, se tient deux semaines avant l’épreuve. »

« Nous aurions dû envisager d’organiser cette journée, importante certes pour les équipes et très exigeante en organisation, une semaine après les 24 Heures Motos, qui se dérouleront elles, les 29 et 30 août. Tenir ces deux événements majeurs, les 24 Heures Motos et les 24 Heures du Mans en trois semaines, demandaient un réaménagement des priorités en organisation. Nous avons donc opté pour l’annulation cette année, de la Journée Test. Nous reprogrammerons le déroulé des essais durant la semaine des 24 Heures, afin de disposer de temps de roulage pour les débutants comme pour les nouvelles machines. Nous vous donnerons plus de détails dans la première semaine d’avril. » Pierre FILLON, Président de l’ ACO

Par ailleurs, d’ici quelques jours (on annonce un « début avril »), l’ Automobile Club de l’Ouest communiquera d’avantage d’informations sur le contenu du nouveau programme de ces 24H du Mans. Une édition qui fera décidément date, dans l’histoire des courses d’endurance…Rappelons que cette édition 2020 sera finalement organisée les 19 et 20 septembre prochains.