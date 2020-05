24H du Mans : Officiel, Corvette abdique !

La rumeur circulait depuis plusieurs jours, l’annonce officielle est finalement apparue. Les 24H du Mans 2020 (pour mémoire, reportées au mois de septembre prochain) se feront sans l’écurie officielle Corvette. Une bien mauvaise nouvelle pour la course mancelle et en particulier, pour la catégorie GTE pro. En effet, quelques jours plus tôt, deux Porsche avaient déjà annoncé leur absence, toujours en raison de la crise du coronavirus.

Malheureusement, il y a fort à parier que d’autres écuries seront contraintes tôt ou tard de jeter l’éponge, y compris dans les catégories majeures. Il semble écrit que cette édition 2020 reportée des 24H du Mans sera définitivement « à part ». Restons toutefois positif, la course d’endurance ayant été maintenue, contrairement à nombre d’autres épreuves de sports mécaniques en France…

Corvette Racing has a long history of competing at the 24 Hours of Le Mans, so our decision to not participate in this historic race this year was not an easy one. Several factors played into our decision, including current conditions and the rescheduled timing.

— Corvette Racing (@CorvetteRacing) May 11, 2020