24H du Mans virtuelles : les réactions de Rebellion et Williams

Vainqueurs des 24H du Mans Virtuelles 2020, les patrons et cadres de Rebellion Racing et Williams eSports ont réagi à ce succès, plus retentissant que prévu. En effet, même certains fans réfractaires au principe du « virtuel », ont apprécié le spectacle offert à l’écran, pendant toute la durée de l’événement. Chose qui donne d’avantage de relief encore à ce triomphe de la Rebellion no3, pilotée par l’équipage Louis Delétraz, Nikodem Wisniewski, Raffaele Marciello et Kuba Brzezinski. Succès complété par ailleurs par la troisième place du quatuor A. CANAPINO / J. AITKEN / M. GASSNER / M. ROMANIDIS.

Place aux réactions des dirigeants mais aussi, des pilotes.

“Nous sommes très heureux d’avoir remporté les 24 Heures du Mans virtuelles ! C’est une course historique qui restera dans les annales de l’Endurance comme étant la première course virtuelle des 24 Heures du Mans. Nous sommes fiers qu’une équipe d’Endurance telle que REBELLION Racing ait écrit cette page de l’histoire ! Un grand merci à nos amis de WILLIAMS ESPORTS qui, grâce à leur travail et leur expérience, nous a permis de l’emporter !”

Alexandre Pesci – Président et propriétaire de REBELLION

“Nous sommes extrêmement fiers et heureux d’avoir remporté ces premières 24 Heures du Mans Virtuelles. Un grand merci à toute l’équipe qui a travaillé d’arrache-pied pendant plusieurs semaines pour arriver à cet aboutissement. REBELLION Racing dédie sa victoire à la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Ce résultat est une belle manière d’afficher nos ambitions : remporter les 24 Heures du Mans dans trois mois !”

Calim Bouhadra – Vice-Président de REBELLION

“Les 24 Heures du Mans virtuelles sont un événement historique, le premier du genre – et peut-être le seul avec un tel niveau d’engagement de la part de l’univers de la course, tant réel que virtuel. Notre collaboration avec REBELLION Racing fut parfaite, à la fois grâce à notre expérience en tant qu’ équipes de course professionnelles ainsi que notre expertise combinée en endurance et en sim racing. Nous sommes extrêmement fiers, non seulement de la victo ire de la voiture N.1, mais aussi des performances, de l’attitude et de l’esprit dont a fait preuve toute notre équipe. Il suffit de regarder la liste des engagés pour se rendre compte de l’ampleur du défi que nous avons relevé, mais nos pilotes étaient des héros et ils méritent tous d’être très fiers d’eux. Chez Williams, nous nous sommes fait une place dans le sport depuis plus de deux ans maintenant, c’est donc une grande récompense pour cet engagement et un signe du brillant avenir qui attend Williams Esports”

Steven English – Directeur Esports de WILLIAMS Racing

“Nous nous sommes associés à REBELLION avec l’intention de nous battre pour la victoire, mais même moi, je ne m’attendais pas à voir trois voitures se battre dans les quatre premiers après 20 heures. Je ne suis pas surpris, après tout le travail fourni par l’ensemble des membres de notre équipe REBELLION WILLIAMS ESPORTS. Je peux seulement dire que ce résultat est le fruit de tous les efforts que nous avons fournis ensemble et je suis très fier de toute l’équipe. C’est l’un des meilleurs moments de mes 10 ans en sim racing.”

Javier Guerra – Coordinateur Esports de WILLIAMS Racing

“Je ne peux pas encore y croire ! Je suis très heureux d’avoir remporté cette première édition des 24 Heures du Mans Virtuelles, surtout avec l’équipe REBELLION WILLIAMS Esports. Je remercie mes coéquipiers, ingénieurs, tout le staff ainsi que le team manager et tous ceux qui ont contribué à cette victoire historique. P1 et P3, c’est super pour l’équipe !”

Louis Delétraz, pilote ORECA 07 N.1

“Nous nous sommes beaucoup préparés pour cette course et c’est incroyable de voir que tout cela porte ses fruits. Les gars ont fait une course incroyable et nous avons gardé notre sang-froid malgré la pression. Je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli en tant qu’équipe, je ne pourrais pas être plus heureux en ce moment.”

Kuba Brzezinski, pilote ORECA 07 N.1

“Je suis vraiment très heureux ! Je sais tous les efforts fournis par REBELLION et WILLIAMS pour en arriver là. Avec Louis, nous voulions être performants comme le sont Kuba et Nikodem. Nous avons fait de notre mieux et le travail a payé ! Je suis vraiment content de cette course et de cette victoire.”

Raffaele Marciello, pilote ORECA 07 N.1

“La course s’est très bien passée ! Notre objectif principal était de rester à l’abri des problèmes et de garder un rythme correct. À la fin, c’était assez stressant de devoir économiser le carburant, mais avec l’aide de notre ingénieur de course, c’était beaucoup plus facile. Grâce à toute l’équipe, nous avons réussi un grand coup ensemble !”

Nikodem Wisniewski, pilote ORECA 07 N.1