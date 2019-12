5 livres sur l’automobile à offrir pour les fêtes de fin d’année

A l’occasion des fêtes de fin d’années offrir un ouvrage consacré à l’automobile est un joli cadeau à faire aux passionnés de voitures. Voici une sélection de 5 livres à mettre sous le sapin !

« Youngtimers », Antoine Pascal

Un des ouvrages de la sélection le moins cher mais de loin le plus intéressant. Que sont les « youngtimers » ? Ce sont toutes ces voitures (Fiat Ritmo, Golf première génération, Citroën BX, Peugeot 205, Ford Escort, etc.) qui ont été produites en grande série entre les années 70 et 90. Ce ne sont pas des voitures de collection mais elles ont une valeur sentimentale très forte. Le plus souvent elles nous rappellent nos parents ou notre jeunesse.

« Lamborghini », Antonio Ghini

Le livre retrace la success story à l’italienne de la fameuse voiture imaginée à ses débuts par Ferrucio Lamborghini jeune fabricant de tracteurs. Son objectif n’était rien de moins que de concevoir la voiture idéale. Son premier modèle la 350 GTV sort de la chaîne de production en 1963. Le livre retrace toutes les Lamborghini produites depuis jusqu’aux plus récentes : Aventador, Huracan et Slan.

« 24H du Mans », 87e édition, Jean-Marc Teissedre et Thibaut Villemant

Chaque année, l’organisateur des 24 Heures du Mans, l’Automobile Club de l’Ouest, consacre un livre à la dernière édition. C’est l’occasion de revoir les pilotes, les voitures, les faits de course, le classement et de se faire une idée de quel constructeur pourrait remporter la prochaine édition et préparer par la même occasion ses paris sur Bet777.

« Car Racing 1966 », Johnny Rives

Actuellement dans les salles, le film « Le Mans 66 » nous ramène à l’âge d’or du sport automobile, à l’époque où Ford et Ferrari se livraient à un duel sans merci. Dans « Car Racing 1966 » de nombreuses pages sont consacrées à cette édition mythique, mais pas que. L’ouvrage va plus loin en proposant des photos inédites qui permettent de découvrir plus profondément cette page d’histoire. A partir d’images de la première agence de presse photo spécialisée dans le sport automobile, la DPPI, le livre permet de découvrir toutes les disciplines du sport auto.

« Mustang, un art de vivre », Mickaël Levivier

La Mustang est une véritable star de cinéma. Elle apparaît dans plus de 500 films : de « Un homme et une femme » de Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignant au volant à « Bullitt » de Peter Yates conduite par Steve McQueen, la Mustang a toujours fasciné.

C’est Ford qui l’a lancée en 1964 afin d’attirer et séduire une clientèle plus jeune. Plus tard elle devient un pur-sang lorsque le pilote et ingénieur Caroll Shelby, l’améliore.