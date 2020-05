Rendez-vous le 7 mai pour découvrir le nouveau DiRT !

Alors que certains rêvaient de nouveaux DLCs pour DiRT Rally 2.0, voici que Codemasters a débuté le teasing du prochain DiRT ! Le studio anglais annonce que l’avenir de la série sera dévoilé le 7 mai prochain ! Une date qui coïncide avec un évènement virtuel organisé par Microsoft au sujet de la future Xbox.

Depuis le début du confinement, vous êtes nombreux à prendre part à différents évènements en ligne organisés sur DiRT Rally 2.0. Pendant ce temps, Codemasters prépare le prochain opus de la série. Depuis 2016, une alternance entre « jeu arcade » et « jeu plus réaliste » a été mise en place. Le futur opus pourrait donc être un retour aux sources de la série, voire même un nouveau départ comme le suggère le teasing de Codemasters.

Le prochain jeu s’annonce « différent » et développé par une autre équipe que celle en charge du dernier opus tant prisé des joueurs. Une Showdown 2 ? Un nouveau jeu off-road ? Un jeu de course électrique ? Peut-être… Après tout, le tweet de Codemasters se termine avec un « éclair » très utilisé par le monde des sports mécaniques électriques.

Whilst one journey remains FLAT OUT, another journey is about to begin.

A letter to our incredible DiRT Rally 2.0 players: https://t.co/Lh49hfjnu9

Now, prepare for something… different. ⚡ pic.twitter.com/6Uavy84d9B

— DiRT (@dirtgame) May 4, 2020