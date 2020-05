A défaut de GP de Monaco F1, on découvre le tracé virtuel avec Gasly

Mine de rien, ce week-end prolongé fera date, dans l’histoire de la Formule 1. Car pour la première fois depuis un long moment, il n’y aura pas de Grand-Prix de Monaco. Et c’est justement en ce moment (du 21 au 24 mai 2020) que la course en question aurait du avoir lieu. Or, nous le savons, les organisateurs ne pourront pas organiser leur épreuve à une autre date cette année…

Le tracé de Monaco dans la F1 de Pierre Gasly

Pas de Grand-Prix de Monaco cette année, donc, le constat est bien triste. Car un calendrier sans la Principauté, c’est un peu comme une course sans Ferrari…Mais la situation étant ce qu’elle est, il faudra bien nous y faire. Aussi, l’éditeur du jeu vidéo officiel attendu en juillet prochain nous offre un peu de réconfort. En effet, Codemasters profite de ce week-end monégasque annulé pour délivrer un tour de circuit embarqué sur la piste en question.

A cette occasion, c’est dans la monoplace italienne de Pierre Gasly que nous prenons place, grâce au jeu F1 2020. Par ailleurs, cela permet aussi d’apprécier le rendu et les progrès de cette cuvée 2020, depuis le cockpit de l’ Alpha Tauri Honda. Par ailleurs, rappelons que la course de F1 virtuelle sera diffusée dimanche prochain à 19H00, en direct sur Canal +.