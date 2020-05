A la découverte du GP du Vietnam, Hanoï, dans F1 2020 [vidéo]

Il était l’un des deux Grand-Prix inédits de la saison de Formule 1 2019. Néanmoins, contrairement au Grand-Prix des Pays-Bas, celui du Vietnam a de grandes chances d’être maintenu. Alors pour nous aider à nous familiariser avec cette piste complètement inédite (contrairement à celle de Zandvoort, revue et corrigée), l’éditeur de F1 2020 nous offre du contenu pour le moins attractif.

F1 2020 : dans le cockpit de la Ferrari, à Hanoï

Codemasters, éditeur et développeur de F1 2020, continue de délivrer des vidéos de gameplay, au gré des dates de Grand-Prix (annulés et reportés). Cette-fois ci, c’est donc le circuit d’Hanoï, au Vietnam, qui est l’objet de toutes les attentions. Et pour nous aider à comprendre cette piste et ses différentes difficultés et points clés, rien de telle qu’une caméra embarquée. Pour l’occasion, c’est dans le cockpit d’une Ferrari que nous allons partir à la découverte du tracé en question. Soit 23 virages et 5,613 kilomètres. Place à la vidéo.

« Nous sommes toujours excités à l’idée de créer de nouvelles expériences pour les joueurs. Le circuit d’Hanoï promet des courses palpitantes, avec pour toile de fond cette incroyable ville » a déclaré Lee Mather, Directeur de la franchise F1®, chez Codemasters. « Que ce soit avec la vitesse, les longues lignes droites ou bien encore les zones de freinage, ce circuit procurera aux joueurs une vraie dose d’adrénaline. »

Côté PC et consoles (PS4 et Xbox One), rendez-vous le 10 juillet prochain, soit au moment du lancement de la véritable saison de Formule 1.

