Acheter une voiture à l’étranger, une démarche facilitée et avantageuse

Les nouvelles technologies de l’information facilitent grandement les possibilités d’acheter un véhicule à l’étranger en vous permettant d’accéder depuis votre ordinateur à toutes les offres de véhicules neufs ou d’occasion des particuliers comme des professionnels partout dans le monde. Quel que soit le modèle qui vous fait rêver, en très peu de clics vous pourrez obtenir une liste de véhicules à la vente sur le territoire européen, notamment en Allemagne, en Italie ou en Espagne, ou en dehors de la zone euro, avec des opportunités haut de gamme monégasques, suisses ou en provenance d’Amérique ou d’Asie.

Vous pourrez comparer les modèles (fiches avec photos et descriptions détaillées), étudier les avantages à acheter une voiture à l’étranger et communiquer simplement par e-mail ou chat avec l’agence ou le particulier auprès duquel vous aurez trouvé la perle rare.

L’intérêt d’acheter votre voiture à l’étranger peut être financier (les prix pratiqués par les concessionnaires et les mandataires varient d’un pays à l’autre) et technique (certaines finitions ou modèles seront plus simplement accessibles dans d’autres pays). Mais avant de vous lancer et de signer votre bon de commande, il est important de bien avoir à l’esprit les démarches à accomplir pour pouvoir circuler en toute légalité sur le territoire français (France et outre-mer).

Les démarches pour importer votre véhicule acheté à l’étranger

Plusieurs étapes sont à respecter dans votre projet d’achat de voiture à l’étranger. Après avoir donné votre accord et réglé les sommes dues au vendeur, il faudra tout d’abord vous occuper de l’importation de votre voiture sur le sol français. Que vous alliez directement la chercher dans un pays frontalier, ou que vous la fassiez venir de plus loin en bateau, vous devrez entreprendre un certain nombre de démarches (propres à chaque pays d’origine), préalablement à la sortie du véhicule.

Parallèlement, il vous faudra démarrer la procédure d’immatriculation pour obtenir dans les délais les plus courts votre carte grise véhicule étranger. Vous bénéficiez d’un mois à compter de la date de signature de votre achat à l’étranger, mais la démarche à suivre pour obtenir votre certificat d’immatriculation définitif est un peu plus complexe que la démarche à suivre pour immatriculer un véhicule acheté en France, et les documents à fournir sont plus nombreux.

Un accompagnement sur mesure

Pour ne rien oublier et être certain d’obtenir votre carte grise véhicule étranger dans les meilleurs délais, il est conseillé de vous adresser à ImmatriculationCarteGrise.fr. Ce prestataire habilité auprès de l’ANTS et agréé par l’administration fiscale met à disposition sur son site internet le détail des procédures à suivre et la liste des documents à fournir (si vous êtes un particulier ou une société) pour obtenir votre carte grise véhicule étranger. Il enregistrera pour votre compte votre demande sur le système d’immatriculation des véhicules.

Parmi les différents documents à produire, vous aurez notamment :

La carte grise étrangère comprenant toutes les parties

Le certificat de conformité

Le quitus fiscal

La déclaration de douane

Le certificat de propriété (PRA pour les véhicules provenant d’Italie), etc.

Votre interlocuteur dédié ImmatriculationCarteGrise.fr est disponible pour vous accompagner et vous conseiller pendant le montage de votre dossier, de manière que la demande de votre carte grise véhicule étranger auprès du SIV soit traitée dans les meilleures conditions.

Cette procédure carte grise véhicule étranger étant plus longue, vous pourrez souscrire au pack Carte grise provisoire (CPI WW) et carte grise définitive auprès d’ImmatriculationCarteGrise.fr. Le CPI WW délivré par votre prestataire immédiatement après avoir enregistré votre demande de carte grise véhicule étranger sur le SIV vous permet de circuler sur le territoire français immédiatement.