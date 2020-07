Adrian Sutil défonce sa Mclaren SENNA dans le Sud de la France

L’ennui, lors que l’on est ou a été pilote de Formule 1, c’est qu’il y a toujours quelqu’un pour filmer les scènes…embarrassantes !

Adrian Sutil dans l’embarras

C’est précisément ce qui vient d’arriver à Adrian Sutil. En effet, l’ex-pilote Force India et Sauber a récemment été victime d’une grosse sortie de route, avec sa Mclaren SENNA LM. Résultat, la belle a été entièrement détruite. Sachant qu’il n’existait que 20 exemplaires de ce modèle en particulier. Evidemment, photos et vidéos ont été capturées à cette occasion. Une scène qui s’est déroulée dans le Sud de la France, du côté d’ Ezes, dans les Alpes Maritimes (région PACA). Admirez au passage le départ de la belle sur la dépanneuse Peugeot Assistance…

Ouch! A rare and expensive McLaren Senna LM has had an oops in Monaco 🇲🇨 Apparently owned by Adrian Sutil 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Z8KWUbV6c0 — Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) July 26, 2020

Rappelons que lors de son passage en Formule 1, Adrian Sutil avait piloté successivement pour Spyker, Force India puis Sauber. Son meilleur résultat en course reste une quatrième place, décrochée au Grand-Prix d’Italie de Formule 1 édition 2009. Epreuve sur laquelle l’Allemand réalisait aussi sa meilleure performance en qualifications, en signant le 2ème chrono. Ainsi que le meilleur tour en course, son unique en carrière. Par ailleurs, au Grand-Prix d’Australie 2013, Adrian a connu le rare privilège de mener la course, pendant près de 11 tours. Au total, Adrian Sutil a marqué 124 points en Grand-prix.