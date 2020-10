Adrien Fourmaux et Ken Block triomphent au RallyLegend

Habituellement organisé à la fin du mois, le traditionnel RallyLegend a été avancé cette année afin de laisser sa place au Rallye d’Italie-Sardaigne (WRC) qui devait se disputer plus tard avant d’être lui-même avancé. Présent dans la catégorie WRC et pour la première fois au volant de la Ford Fiesta WRC, Adrien Fourmaux a réalisé un rêve et est allé décrocher la victoire dans sa catégorie. Le fantasque Ken Block a lui aussi remporté sa catégorie au volant de sa superbe Ford Escort RS Cosworth.

Adrien Fourmaux : un premier rallye avec la Fiesta WRC et une première victoire !

M-Sport a offert un beau cadeau à son pilote officiel Adrien Fourmaux. Actuellement 3e du WRC-2, le nordiste a pu rouler pour la première fois au volant de la Fiesta WRC. Et ce à l’occasion du mythique RallyLegend. Le français a survolé sa catégorie et décroche ainsi sa première victoire au volant d’une World Rally Car ! Il s’impose avec plus d’1m50 d’avance sur le suisse Paolo « Il Valli » Vallivero roulant sur une Hyundai i20 NG WRC. Enrico Tortone complète le podium avec sa Ford Fiesta RS WRC (ex-Latvala). Adrien Fourmaux se délecte de cette opportunité et de cette expérience unique : « Le Rally Legend a été un événement fantastique et piloter la Ford Fiesta WRC était comme un rêve devenu réalité. Ce fut un week-end génial avec une atmosphère géniale, et j’espère que l’expérience m’aidera alors que je reviendrai sur la Ford Fiesta Rally2 et le WRC 2 cette semaine. Bien que je n’ai disputé le Rally Italia Sardegna qu’une seule fois auparavant, j’ai hâte de relever le défi et j’espère être à nouveau en mesure d’obtenir les meilleurs résultats. » A noter la présence de François Delecour sur l’Alpine A110 R-GT. Le nordiste, ex-pilote officiel Ford en WRC, a terminé quatrième après avoir perdu sa 3e place dans l’ultime spéciale.

Présent avec sa très belle Ford Escort RS Cosworth Ken Block a fait le show mais cela ne l’a pas empêché de décrocher également la victoire dans la catégorie « Myth ». Il s’impose avec 19 secondes d’avance sur la Subaru Impreza 555 de l’italien Carlo Boroli. Renato Travaglia complète le podium au volant de sa Ford Sierra RS Cosworth 4×4.

En « Historic », Marco Bianchini a été intouchable avec sa Lancia 037 Rally. Il décroche une deuxième victoire après celle acquise en 2017. Bianchini devance la Talbot Sunbeam Lotus de Rosati et la Porsche 911 Carrera RS de Baldacci. Enfin, en catégorie « Heritage » la victoire est revenue à Enzo Battiato (Lancia Fulvia HF). La victoire s’est jouée pour 6s4 face à l’ Opel Kadett GT/E de Luca Catilino. Ce dernier parvenant à conserver sa deuxième place pour 1 dixième dans l’ultime spéciale face à la Triumph TR6 de Francesco Turroni.