Alex Marquez veut être rookie MotoGP de l’année

Alex Marquez va faire ses débuts en MotoGP cette année, dans l’équipe officielle Honda. Aux côtés de son frère, le cadet vise le titre de rookie de l’année.

En 2020, Alex Marquez va rejoindre le MotoGP dans l’équipe la plus compétitive, Honda Repsol. Equipier de son frère déjà sextuple champion du monde de la catégorie, lui aussi tentera de se battre pour le titre dès ses débuts. Les ambitions sont toutefois mesurées, puisqu’il s’agit du titre de rookie de l’année que vise l’Espagnol. Ce qu’il a avoué à Red Bull, dans une interview:

« Je peux dire que je vise le titre de rookie de l’année – c’est le premier objectif. Maintenant je suis concentré sur comprendre la machine, le but étant d’avoir plus de feeling afin de construire de la confiance. Avant la course au Qatar, je serai capable de voir où nous nous situons et ce que nous pouvons tirer de cette première épreuve. »

S’il avoue toutefois vivre « un rêve », Alex Marquez ne pense pas se faire désarçonner par ce dernier. Et bien qu’il partage le garage avec son frère, l’Espagnol assure qu’il ne changera pas son approche. Le but étant de rester totalement professionnel, pour lui comme pour Marc:

A voir maintenant comment Alex Marquez s’adaptera à la machine de MotoGP. L’on sait que l’Espagnol a besoin de temps pour trouver son potentiel maximum. Et que le mental n’est pas son point fort, lui qui a commis de nombreuses erreurs la saison passée. Jusqu’à mettre son titre Moto2 en grand danger, puisqu’il ne s’est imposé que de trois petits points au final.

Rappelons que Fabio Quartararo a facilement reçu le titre de rookie de l’année, cette année. En 2020, Alex Marquez s’opposera à Brad Binder (KTM Factory) et Iker Lecuona (KTM Tech3) dans cette quête. Et la résistance risque d’être forte pour finir premier des débutants.

‼🚨 ¡Una entrevista histórica para arrancar 2020🗓💨! La primera de @alexmarquez73 como piloto del #EquipoRepsolHonda⚪🔶🔴 ¡Bienvenido Álex!

‼🚨 A historic interview to kick off 2020🗓💨! The very first with #AM73 as rider for the #RepsolHondaTeam⚪🔶🔴 Welcome, Álex! pic.twitter.com/qBpisgzMxf

— Box_Repsol (@box_repsol) January 2, 2020