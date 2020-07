Alex Rins se fracture l’épaule droite !

Victime d’une chute dans les derniers instants de la Q2, Alex Rins souffre d’une fracture-luxation de l’épaule. Il pourrait être forfait pour la course.

La fin des qualifications MotoGP a été marquée par une image effrayante. Jack Miller a en effet chuté dans le virage 11. S’il s’est relevé indemne, le pilote Australien n’est pas passé loin d’une grave collision avec Alex Rins.

Le pilote Suzuki a effectivement lui aussi chuté dans le virage même virage, presque au même moment. Mais loin de se relever indemne, l’Espagnol a semblé immédiatement souffrir de l’épaule. Au point qu’il s’est dirigé vers le véhicule de secours sans même avoir enlevé son gant.

Après un check-up du côté de la clinique, le verdict est donc tombé. Alex Rins souffre d’une fracture-luxation de l’épaule droite. « Cela lui cause beaucoup de douleur », a expliqué le docteur Xavier Mir de Quirón dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de détailler :

« Après avoir passé une radiographie, il a été mis sous sédatif pour remettre son épaule en place. Elle est plus douloureuse qu’une fracture. Une IRM sera faite à l’hôpital de Jerez pour voir l’état des tendons »

La participation d’Alex Rins à la première manche de la saison MotoGP sur le circuit de Jerez est donc compromise. Déclaré inapte pour le moment, il a rejoint l’hôpital pour y effectuer des tests plus poussés. À voir quel est son état aujourd’hui.

Durant les qualifications, Alex Rins était passé par la Q1. Une séance qu’il avait dominée, pour se qualifier en Q2 avec Pol Espargaro, malgré un premier crash. S’il prend part au Grand Prix tout à l’heure, le pilote Suzuki partira du 9e rang. La course débutera à 14 heures.

A veces se gana y a veces se aprende.

Debido a la caída que he sufrido en la curva 11 del QP2, probablemente mañana no pueda correr en el #SpanishGP. No es el inicio de temporada que esperábamos pero os aseguro que trabajaremos duro para estar en la pista lo más pronto posible. pic.twitter.com/WnuSQ9TYeq

— Alex Rins (@Rins42) July 18, 2020