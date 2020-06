Alex Zanardi toujours dans un état grave

Alors que l’ex-pilote de Formule 1 et d’Indycar, Alex Zanardi, a été victime d’un accident de cyclisme vendredi dernier, le pilote italien reste dans un état grave, malgré les opérations subies depuis. Rappelons que l’intéressé avait chuté lourdement après un contact avec un camion.

« En ce qui concerne l’état clinique de l’athlète Alex Zanardi, admis à la polyclinique Santa Maria alle Scotte de Sienne depuis le 19 juin à la suite d’un accident de la circulation, le service de santé informe que le patient a passé la nuit dans des conditions de stabilité cardio-respiratoire et métabolique. Le fonctionnement des organes est correct. Il est toujours sous sédatif, intubé et ventilé mécaniquement. La neuromonitoring en cours a montré une certaine stabilité mais ces données doivent être prises avec précaution car le tableau neurologique reste grave. Les conditions actuelles de stabilité générale ne permettent toujours pas d’exclure la possibilité d’événements indésirables et, par conséquent, le patient est toujours soumis à un pronostic réservé ».

I am so anxious and frightened about Alex Zanardi that I’m holding my breath. I am his fan. I am his friend. Please do what I’m doing and pray pray for for this wonderful man. https://t.co/P8XPVymmKg

— Mario Andretti (@MarioAndretti) June 19, 2020