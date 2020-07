Alex Zanardi transféré en rééducation

Un mois après son accident de handbike, Alex Zanardi a été transféré vers un centre de rééducation. L’hôpital de Sienne (Italie) a communiqué sur l’état de santé de l’Italien, ce 21 juillet.

Alex Zanardi entame une longue rééducation. Près d’un mois après son accident de handbike, le double champion CART vient d’être transféré dans un centre de rééducation fonctionnelle. L’hôpital de Sienne (centre de l’Italie) vient de donner quelques détails sur l’état de santé du champion et les soins nécessaires.

« Après l’arrêt de la sédation, la normalité des paramètres cardio-respiratoires et métaboliques et la stabilité des conditions cliniques générales et du tableau neurologique ont permis le transfert du champion dans un centre spécialisé de rééducation fonctionnelle » a d’abord détaillé l’hôpital, avant de poursuivre.

L’hôpital a conclu avec un mot sur la famille d’Alex Zanardi. « La famille d’Alessandro a fait preuve d’une force extraordinaire : c’est un cadeau précieux qui devra être fondamental dans le nouveau chemin qui commence aujourd’hui. »

Rappelons que l’Italien a été victime d’un grave accident en IndyCar sur le Lausitzring en 2001. Amputé des deux jambes, il s’est par la suite lancé en handisport, avec succès.

Lewis is right. To be pained and totally heartbroken in front of all it’s happening in the USA isn’t enough. We should speak in support of our brothers. But the loudest silence is the one of their president and this leaves us all with a frightening lack of hope… @LewisHamilton

— alex zanardi (@lxznr) June 2, 2020