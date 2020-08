Alex Zanardi va mieux, après son accident

L’état de santé d’Alex Zanardi, victime d’une grave accident en juin dernier, s’arrange. Des « améliorations cliniques significatives » ont été constatées.

Les nouvelles sont positives, pour Alex Zanardi. L’état de santé de l’ex-pilote de Formule 1 et de cyclisme handisport s’est amélioré depuis son admission en soins intensifs le 24 juillet. L’hôpital San Raffaele de Milan, dans lequel il est hospitalisé, a confirmé ces informations via un communiqué.

Rappelons qu’Alex Zanardi a été victime d’un accident de handbike le 19 juin dernier. Touché au visage, il a été hospitalisé un mois et opéré trois fois à Sienne. L’Italien a ensuite été transféré dans un centre spécialisé de rééducation fonctionnelle pour quelques jours.

Cette nouvelle fait en tout cas chaud au coeur. Le Mag Sport Auto souhaite un bon rétablissement à Alex Zanardi et du courage à sa famille, dans cette épreuve difficile.

