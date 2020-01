Alfa Romeo, cette fois ça passe!

Alfa Romeo valide enfin les crash-tests FIA pour sa monoplace 2020. Un mois après un premier échec, l’équipe peut donc avancer.

Alfa Romeo a raté mais n’a pas abandonné. Après s’être vue refuser l’homologation de sa monoplace 2020 en décembre dernier, l’équipe italienne a présenté un nouveau concept. Mieux travaillé, apparemment, puisque celui-ci a été validé.

Un cheminement intéressant, puisqu’il semblerait qu’Alfa Romeo ait pris des risques sur le concept de son aileron avant. C’est en effet ce point qui avait bloqué lors de crash-tests frontaux, la première fois. Un concept pointu devrait donc peut-être faire son apparition.

Si cela reste rare, Alfa Romeo n’est évidemment pas la seule écurie à avoir raté des crash-tests. Souvenons-nous notamment de Super Aguri en 2007. L’écurie japonaise avait souffert pour l’homologation de sa monoplace lors de cette saison. Jusqu’à repousser l’inauguration de sa voiture… à la première épreuve du championnat.

Intersaison mouvementé pour Alfa Romeo

Il ne devrait toutefois pas en être de même pour Alfa Romeo. Si l’écurie n’a pas encore communiqué la date de présentation de celle qui devrait se nommer C39, il y a de fortes chances de penser que cela se fasse aussi à la mi-février. A l’instar de nombreuses autres écuries.

Le constructeur de Milan rejoint en tout cas Racing Point, Williams, Alpha Tauri, Haas et Ferrari au tableau des équipes ayant homologué leur monoplace. Il peut également d’ores et déjà commencer à travailler sur cette nouvelle voiture.

Rappelons que Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi prendront le volant de cette monoplace, accompagnés sur quelques essais par Robert Kubica. L’équipe italienne accueille en effet le Polonais et son sponsor PKN ORLEN, devenant sponsor-titre.

En 2019, Alfa Romeo a terminé 8e du classement Constructeurs avec 57 points. Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi ont respectivement conclu aux 12e et 17e place du classement Pilotes, avec 43 et 14 points. L’équipe a subi un manque certain de régularité et devra corriger cela cette saison.