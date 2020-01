Alfa Romeo donne la date de présentation de sa F1

Alfa Romeo a enfin dévoilé la date de présentation de sa Formule 1 2020. L’écurie italienne lèvera le voile sur cette dernière le 19 février.

Il va falloir attendre pour admirer la future Alfa Romeo de Formule 1. L’équipe transalpine a en effet révélé dans un tweet qu’elle présentera sa voiture le 19 février prochain. Une inauguration matinale, puisque cette dernière se tiendra à 8h15 du matin, sur le circuit de Barcelone.

Cette date, ce lieu et cet horaire ne sont évidemment pas choisis au hasard par le constructeur de Milan. Juste après avoir dévoilé sa monoplace, les feux passeront en effet au vert sur le tracé catalan. Lançant ainsi la première des deux séances d’essais hivernaux. Ces derniers se disputant, donc du 19 au 21 février, avant d’enchaîner du 26 au 28 février.

De toutes les écuries ayant annoncé leur date de présentation, Alfa Romeo se classe en tout cas en queue de peloton du calendrier, derrière Racing Point. Red Bull, Williams et Haas étant les dernières à manquer à l’appel sur ce plan.

Rappelons que la firme de Milan a connu des difficultés d’homologation pour sa voiture 2020. Cette dernière ratant ses crash-tests FIA en décembre, avant de finalement les réussir il y a peu. De quoi prendre un léger retard sur le programme de cette saison. En espérant que ce dernier ne soit pas rédhibitoire.

Comme la saison passée, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi prendront en tout cas le volant de celle qui devrait être nommée C39. Au sortir d’une saison 2019 compliquée, conclue seulement au 8e rang du côté des Constructeurs, Alfa Romeo pourra désormais compter sur le soutien de PKN ORLEN afin de se rapprocher des meilleurs.

Le pétrolier polonais rejoint en effet l’écurie en tant que sponsor-titre. Bien déterminé à faire évoluer cette dernière, il amène également avec lui Robert Kubica. Souhaitons que l’expérience et l’argent de ces affaires permettent à Alfa Romeo de retrouver des couleurs cette saison.

The first day of testing has become even more interesting. 🤩

🗓 19.02.2020

📍Circuit de Barcelona-Catalunya

⏱ 8:15h#GetCloser #Formula1 pic.twitter.com/mtGP4WUnb1

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) January 24, 2020