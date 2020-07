Alfa Romeo va faire appel à l’expérience de Kubica en Formule 1, à Spielberg

Robert Kubica va faire son retour au volant d’une Formule 1, le week-end prochain sur le Red Bull Ring. En effet, le pilote polonais a été appelé par Frédéric Vasseur (Team Principal) pour prendre les commandes de l’Alfa Roméo lors des essais libres 1 du prochain Grand-Prix de Styrie. L’intéressé sera donc en piste dès vendredi prochain.

Robert Kubica au secours d’Alfa

Si la présence de Robert Kubica en essais libres 1 sur le circuit de Spielberg dans quelques jours fait sans doute partie des accords passés entre le Polonais et l’équipe italo-suisse, Frédéric Vasseur a tenu à défendre la présence de son pilote, en lieu et place d’Antonio Giovinazzi, lors des EL1 de vendredi : « Un pilote de l’expérience de Robert a toujours un feedback précieux, et il va nous aider à en apprendre toujours plus sur notre voiture. Robert était intégré à l’équipe le week-end dernier, et il est donc pleinement conscient de tout ce qui a fait l’objet de discussions dans les réunions d’ingénierie et lors de chaque séance. Ce sera une opportunité pour lui de piloter la voiture lui-même, et grâce à ces connaissances, de nous aider à progresser davantage ».

Le Team Principal espère donc apprendre de nouvelles choses sur sa monoplace, grâce à l’intervention de Robert Kubica. Il faut dire que, malgré la présence presque miraculeuse de Giovinazzi dans les points, au GP d’Autriche, l’Alfa Roméo est très loin du compte. En effet, cette dernière bataille à l’arrière du peloton avec les Haas et les Williams…