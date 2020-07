Alonso chez Renault F1 en 2021, le retour est officialisé !

Les rumeurs étaient de plus en plus insistantes, la chose est maintenant entendue ! Fernando Alonso effectuera son retour en Formule 1 la saison prochaine. En effet, l’écurie Renault F1 Team vient d’annoncer la signature du pilote espagnol pour la saison 2021. Pour le pilote concerné, il s’agit aussi d’un retour au bercail. Car le double champion du monde avait décroché ses deux seules couronnes dans la catégorie reine avec l’équipe au losange. Il sera donc coéquipier d’Esteban Ocon l’an prochain. Et pas sur qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle pour le tricolore.

OFFICIAL NEWS 🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. 👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020