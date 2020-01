Alonso veut gagner Indy 500 avant de penser F1

Fernando Alonso avoue être pour l’instant focalisé sur les 500 Miles d’Indianapolis, avant de penser à son retour en Formule 1.

Actuellement concurrent du Paris-Dakar pour Toyota, Fernando Alonso apprend le pilotage dans le sable à la manière forte. Mais affronter les dunes (et même y faire des tonneaux) ne l’empêche pas de rester bavard quant à son avenir.

Interrogé après une spéciale, l’Espagnol n’a en effet pas botté en touche quant à son futur en sport automobile. Le double champion du monde a avoué être d’abord concentré sur l’Indycar et les 500 Miles d’Indianapolis. Une épreuve qu’il courra normalement le 24 mai prochain. La dernière lui restant à remporter, afin de conquérir la fameuse « Triple Couronne » (victoire en championnat du monde de Formule 1, aux 24 Heures du Mans et aux 500 Miles d’Indianapolis):

Alonso assure toutefois qu’Indy 500 sera sa dernière course majeure de l’année. L’Espagnol souhaite effectivement se reposer par la suite. Mais pas question d’arrêter la voiture pour autant. Cette pause servira à mieux préparer encore 2021. Et un potentiel retour en Formule 1, ce qu’il détaille…:

Rappelons qu’en ce 17 janvier, Fernando Alonso aborde la dernière étape de son premier rallye Dakar. Dans son Hilux, l’Espagnol accompagné de Marc Coma pointe actuellement au 13e rang du côté des autos. Il s’agit de terminer l’épreuve, avant de peut-être y revenir… en cas d’échec du come-back en Formule 1?

Súper día. Salíamos el 113 y encontramos ya las dunas muy blandas, pero coche y @marc_coma han estado top y acabamos P8💥 hoy!!! Mañana última etapa!

Great day. We started 113th and naturally we found the dunes very soft, but the car & Marc have been mega. we finished P8💥 today pic.twitter.com/0Pr5MsVYPr

