Alonso victime de son embrayage à Indy 500

Fernando Alonso a été victime d’un problème d’embrayage aux 500 Miles d’Indianapolis. L’Espagnol devait repartir manuellement des stands, avec les mécaniciens le poussant.

Fernando Alonso a souffert, dimanche 23 août, lors des 500 Miles d’Indianapolis. Hors du coup en qualifications comme en course, l’Espagnol a de plus été handicapé par un problème d’embrayage. De quoi lui faire perdre de longues secondes aux stands.

L’Espagnol devait en effet compter sur l’aide de ses mécanos pour repartir en course après chaque pit-stop. Des relances à l’ancienne, à l’image de celles des pilotes des années 60, notamment Graham Hill.

My first Indy500 completed! A great experience! ✊️

When we were already at half point of the comeback (P15 mid-race) we had a clutch failure..so every pit stop from there we had a manual start with mechanics pushing old school! Happy anyway! Thanks Indy ❤️ pic.twitter.com/8wmAq2KhEi

— Fernando Alonso (@alo_oficial) August 23, 2020