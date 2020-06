Alpha Tauri avec Gasly et Kvyat à Imola, pour un test promotionnel

Après Ferrari, Mercedes, Renault ou Racing Point, c’est au tour d’Alpha Tauri de poser une monoplace sur la piste, pour permettre à ses pilotes de retrouver leurs sensations. Et c’est le circuit d’Imola qui a été sélectionné par l’équipe italienne. Reste à définir qui de Pierre Gasly ou Danill Kvyat sera aux commandes.

Alpha Tauri avec sa monoplace de 2020

Alors qu’Alpha Tauri va reprendre la piste à Imola, contrairement à Ferrari et Mercedes, ce sera avec la monoplace de cette année. Comme l’a déjà fait Racing Point. C’est donc dans le cadre des journées de tournage promotionnel offertes par l’organisation de la Formule 1 que la formation de Faenza va rouler ce mercredi 24 juin 2020. Mais compte-tenu des restrictions inhérentes à ce type de roulage, pas certain que Pierre Gasly ET Daniil Kvyat ne prennent la piste.

Today: Fire Up at the Factory 🏠 Tomorrow: Filming Day at Imola 🎥 pic.twitter.com/oxds7CAlws — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 23, 2020

Néanmoins, nous seront fixés d’ici quelques minutes, par le biais des réseaux sociaux et en particulier, du compte Twitter officiel d’Alpha Tauri (ci-dessus). Sachant que les deux pilotes devraient être présents, le but de ces essais étant aussi de permettre à toutes et tous de se familiariser avec les nouvelles règles de distanciation, qu’il faudra appliquer sur le Red Bull Ring dans quelques jours, pour le premier Grand-Prix de la saison.