Alpha Tauri réussit ses crash-tests

Alpha Tauri a réussi les crash-tests de sa monoplace 2020. L’équipe italienne présentera sa Formule 1 le 14 février prochain, même jour que Mercedes.

La toute nouvelle Alpha Tauri est prête pour 2020. Sur ses réseaux sociaux, l’ex-équipe Toro Rosso a en effet confirmé que sa monoplace a passé les crash-tests. Le nouveau châssis est donc homologué et prêt à être utilisé.

La formation de Faenza rejoint donc Ferrari, Racing Point, Williams et Haas au tableau des équipes ayant validé cette étape importante. Mais aussi Alfa Romeo, qui vient tout juste de réussir les siens. Malgré un échec le mois dernier lors d’un premier essai sur la C39.

Alpha Tauri présentera sa monoplace le 14 février

L’écurie italienne peut donc ainsi commencer à développer sa voiture, en vue des tests de pré-saison à Barcelone. Ces derniers se disputant en deux sessions de trois jours. D’abord du 19 au 21 février, puis du 26 au 28 février, sur le circuit catalan.

Avant cela, Alpha Tauri passera toutefois par la case présentation de voiture. L’équipe de Faenza révèlera en effet sa monoplace 2020 le jour de la Saint-Valentin. Le 14 février, même date que pour l’écurie championne en titre, Mercedes.

Après un très bon crû 2019 et deux podiums (en Allemagne et au Brésil), il faudra entamer 2020 du bon pied pour l’équipe soeur de Red Bull. Cette dernière peut néanmoins compter sur une certaine stabilité, les mêmes pilotes restant notamment en place. Puisque Pierre Gasly et Daniil Kvyat piloteront la future Alpha Tauri.

En espérant que ce duo ne change pas à nouveau en cours de route pour l’écurie de Faenza. Pierre Gasly ayant remplacé Alexander Albon, ce dernier prenant sa place chez Red Bull à mi-saison en 2019. Pour 2020, Alpha Tauri utilisera également toujours le moteur Honda, avec lequel elle connaît un certain succès depuis plusieurs saisons.