L’Alpine A110 R-GT va débuter en WRC à Ypres !

Après d’excellents débuts en France au Rallye du Touquet, puis en ERC au Rallye Fafe Montelongo, voici que l’Alpine A110 R-GT va logiquement s’attaquer au WRC. Cette première ne s’effectuera pas au Monte-Carlo avec François Delecour mais dès cette année ! En effet, le Team FJ alignera une A110 au Rallye d’Ypres pour un grand nom du rallye belge : Marc Duez !

WRC : Marc Duez au Rallye d’Ypres avec l’Alpine A110 R-GT !

Surprise, l’Alpine A110 R-GT va faire ses débuts en WRC lors du prochain Rallye d’Ypres. Certes, l’épreuve belge est un peu en sursis face à la « deuxième vague » de la pandémie de COVID-19. Mais les annonces tombent. Ainsi, la Team FJ est fière d’annoncer l’engagement de Marc Duez sur l’A110 R-GT pour la manche belge. Agé de 63 ans, « Le Deuze » a connu la belle époque du Groupe B et a déjà une vingtaine de départ en WRC à son actif. Son meilleur résultat ? Une quatrième place au Tour de Corse 1991 au volant d’une Toyota Celica GT-4 (ST165). Pour son vingtième Rallye d’Ypres il sera copiloté par Jacques Castelein.

Marc Duez s’emballe quant à cette superbe opportunité offerte par « Alpine Centre Brussels » : « C’est une très belle aventure où je serai entouré de passionnés ! Jacques Castelein, mon navigateur est un ami de longue date et notre entente dans la voiture est parfaite. Nous avons également une amitié très forte avec la famille Galpin et c’est un vrai plaisir de rouler pour leur équipe toujours très professionnelle. J’ai hâte de découvrir l’Alpine Rally R-GT après avoir roulé avec des autos aussi mythiques que la BMW M3 ou la Porsche … même si les conditions ne seront certainement pas les meilleures pour une propulsion. Enfin, un grand merci à Frank De Tant et au Centre Alpine Brussels qui ont rendu possible cette participation. »

De son côté, le Team FJ se réjouit de pouvoir se lancer dans le grand bain du mondial avec l’Alpine A110 R-GT : « En tant que distributeur de l’Alpine Rally R-GT et partenaire de Signatech pour son développement, nous sommes très heureux de lui faire faire ses premiers pas en WRC ! L’Alpine Rally est à la fois une voiture de rallye ultra moderne mais également chargée d’histoire et de passion. C’est une sorte de nouvelle BMW M3 qui reste si chère au cœur des passionnés. Elle est destinée aux pilotes aimant les performances, mais aussi le plaisir du pilotage d’une propulsion. Marc, avec sa grande expérience est LE pilote parfait pour cette grande première en mondial ! »

On espère avoir l’occasion de découvrir les premiers pas de l’A110 R-GT en WRC dès la fin du mois de novembre.