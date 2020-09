Alpine pourrait arriver en Formule 1, en lieu et place de Renault F1

C’est LA grosse rumeur du week-end. En effet, selon les bruits de couloir sortis du paddock du Grand-Prix d’Italie de Formule 1, la marque Alpine pourrait arriver prochainement. Cela dans le cadre de la réorganisation du Groupe Renault, annoncée voilà quelques heures à peine. Et selon toute vraisemblance, le nom Renault F1 s’effacerait pour laisser la place à la marque sortie des placards par Carlos Ghosn. A confirmer toutefois.

Alpine en F1, une aubaine pour ce sport ?

De son côté, Cyril Abiteboul (missionné par le PDG sur la question de l’avenir d’Alpine) a commenté la rumeur en question : Ces questions ne sont pas pour moi. Il s’agit de questions pour la stratégie d’entreprise, de questions pour le PDG. Mon avis, c’est qu’avec les nouveaux Accords Concorde, nous avons enfin la possibilité de disposer d’une plateforme stable en Formule 1, qui est une formidable plateforme marketing. La manière dont nous voulons utiliser cette plateforme sera décidée par le PDG. Nous avons une base flexible et nous avons différentes marques. Nous aurons probablement besoin de rationalisation, compte tenu des résultats financiers du groupe. Nous devons optimiser la manière dont nous faisons les choses, mais en premier lieu, il y a une stratégie à définir et ce n’est pas à moi de la dévoiler. »

« Cela nécessite une organisation : un département ingénierie, un département produit, un département ventes et communication. C’est ce que nous aimerions faire, c’est ce que nous avons fait pour l’écurie en bâtissant une infrastructure et une plateforme. Dans l’immédiat, on m’a donné pour mission d’établir des propositions afin de structurer notre marque. On ne m’a pas demandé de diriger la marque. Ce n’est donc en aucun cas un recrutement définitif ou quoi que ce soit. C’est là-dessus que je vais me concentrer : parmi ce que l’on m’a confié il y a ce que je fais en Formule 1, et il n’est absolument pas question de changer la direction de l’équipe durant le temps de ma mission. »

Si le départ de Renault F1 ferait probablement des malheureux, il va sans dire que la présence d’Alpine sur la grille de départ de la Formule 1 serait bonne pour le sport en lui-même. Reste à définir si l’investissement en vaudrait la chandelle…