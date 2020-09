Après sa brillante 8e place, Gasly élu pilote du jour (Formule 1, Spa)

Quelle course de Pierre Gasly ! Déjà très en forme depuis le début de la saison 2020 de Formule 1 et galvanisé par son envie d’honorer son regretté ami, Anthoine Hubert, le tricolore a réalisé une course splendide, en Belgique. Au point de se voir récompensé par le public du titre honorifique de « pilote du jour ».

Pierre Gasly, un pilote du jour qui pouvait finir 5ème

Même si cela ne rapporte aucun point, le fait d’être salué par les supporters -via leur votes- constitue toujours un motif de satisfaction, pour un pilote. C’est ce qui est arrivé dimanche dernier à Pierre Gasly, après l’arrivée du Grand-Prix de Belgique de Formule 1. Pourtant, sans la voiture de sécurité, c’est sans doute la 5ème place (détenue par Esteban Ocon) qui se serait offerte au Français.

« C’était un jour important pour moi car je voulais bien faire pour Anthoine après ce qui s’est passé l’année dernière. Nous avons décidé d’opter pour une stratégie différente, en commençant par le composé dur. C’était mieux que prévu et j’ai pu attaquer et dépasser pas mal de voitures. Le dépassement sur Perez a été particulièrement intense mais très agréable! Nous savions qu’une voiture de sécurité entre le départ de la course et le 20e tour serait un tueur pour nous, mais malheureusement, c’est ce qui s’est passé et a donné aux autres voitures un arrêt au stand gratuit. »

Thank you guys for electing me Driver of The Day on such a day. It was a tough weekend emotionnaly. Today was a very important race personnaly, and I gave everything I had. I wanted to do very well for Anthoine, and honored him the best possible way. (1/2) pic.twitter.com/w4RNUH66vj — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) August 30, 2020

« Nous n’avons pas abandonné car nous avions une super voiture, un bon rythme, donc j’ai poussé aussi fort que possible. Après notre arrêt aux stands, nous sommes sortis presque derniers et nous avons dû nous battre sur le terrain, mais j’ai bien aimé et récupérer en P8 était tout simplement génial! Je pense que la voiture de sécurité nous a coûté un potentiel P5 aujourd’hui parce que je pense que nous avons perdu environ 20 secondes dans l’opération et avons terminé sept secondes derrière Ocon en P5. Nous avions un gros travail devant nous aujourd’hui, donc récupérer comme nous l’avons fait était formidable et je pense que nous pouvons être très heureux avec cela. C’est bien d’être élu Pilote du jour, alors merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi et j’essaierai de proposer encore et encore ce genre de performance dans les semaines à venir »

8ème de la course, Pierre Gasly tentera de faire aussi bien à Monza, dans quelques jours, sur les terres originelles de son équipe, Alpha Tauri.