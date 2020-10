Après sa remontada espagnole, Zarco vise le Top 5 au GP de Teruel

Cela n’avait pas trop mal commencé, le vendredi, pour Zarco, avant que tout aille de travers, samedi puis même, dimanche au warm-up. Pourtant, de manière complètement inattendue, Johann a su rectifier le tir au moment de la course. De quoi offrir une nouvelle remontée à ses fans, avec une belle 10ème place à la clé, le tout avec la manière. Alors, forcément, ses ambitions sont en hausse à l’abord de la course 2.

Johann Zarco : sa plus belle course en Aragon

Ce week-end, pour le Grand-Prix de Teruel -sur la même piste, en Aragon donc- les ambitions de Johann Zarco sont de retour. En effet, le Français a fini pas trouver le rythme au guidon de sa Ducati sur le Motorland, pendant la course. 10ème sous le drapeau à damier, il aurait pu finir nettement mieux classé avec une place sur la grille plus avantageuse. D’où ses ambitions de top cinq.

« Les Ducati ne sont pas vraiment au niveau qui est possible. Nous n’avons pas fini si loin, donc si nous faisons quelques progrès, nous pourrons vraiment apprécier la course, avoir une bonne position dans le top 5. Le week-end prochain, il fera froid le matin. C’était un peu mieux. C’était parfait, pas de vent, et la piste était à 30°C. On le sent immédiatement sur la moto, tout fonctionne bien, donc nous pouvons rouler, je dirais, normalement.[…] Je suis vraiment content. Ça fait du bien. Je crois que je n’ai jamais fait une aussi belle course en Aragón en MotoGP. Même sur la Yamaha, je crois que je n’ai jamais terminé à neuf secondes du premier. Il y a eu du bon rythme. »

Bien sûr, les conditions de piste, plus chaudes dimanche après-midi que tout le reste du week-end, ont sans doute favorisé cette aisance de Zarco. Alors attendons un peu avant, éventuellement, de nous emballer.