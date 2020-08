Arthur Leclerc remporte deux courses F3 au Paul-Ricard

Arthur Leclerc a remporté deux courses en Formule 3 Régionale Européenne au Paul-Ricard. Il poursuit sur sa lancée de Misano.

Arthur Leclerc (Prema) a écrasé la concurrence au Paul-Ricard en Formule 3 Régionale Européenne. Très attendu après ses résultats à Misano, le Monégasque n’a pas failli. Sur trois courses, il s’est imposé à deux reprises, avec une 2e place en Course 2.

Constamment dans le groupe de tête, le Monégasque a fait carton plein en Course 1, avec la pole et le meilleur tour. Des performances qu’il n’a toutefois pas réussi à reproduire lors des manches suivantes.

Après cette manche du Paul-Ricard, le pilote de la Ferrari Driver Academy se rapproche de la tête au championnat. Le petit frère de Charles compte seulement cinq points de moins que son équipier Gianluca Petecof.

Autre Français en lice, Pierre-Louis Chovet (Van Amersfoort Racing) s’est classé 3e, 4e puis 7e. La prochaine manche de ce championnat aura lieu le week-end du 13 septembre sur le circuit de Spielberg. Arthur Leclerc tentera de poursuivre sur sa lancée et pourquoi pas prendre les reines du championnat.

The 3 brothers reunited. Supporting each other no matter what. Going home with a win today from the little brother ❤️😷 pic.twitter.com/2N1i4RF5ts

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 23, 2020