Arthur Leclerc marche dans les pas de Charles chez Ferrari

Ferrari recrute Arthur Leclerc, frère de Charles, dans son académie de jeunes pilotes. Le Monégasque roulera en Formule Régionale Européenne en 2020.

Chez les frères Leclerc, on marche côte à côte… ou presque. Quelques années après Charles, Arthur Leclerc rejoint en effet la Ferrari Driver Academy. A 19 ans, le Monégasque va donc découvrir la Formule Régionale Européenne avec Prema Powerteam et son nouvel environnement en 2020. Un défi qu’il avoue avoir hâte de relever:

« Je suis vraiment heureux d’annoncer que je vais m’engager en Formule Régionale avec l’une des meilleures écuries des catégories junior. J’ai fait mes tout premiers essais en monoplace avec Prema il y a deux ans et j’ai toujours rêvé de courir pour eux. Cette belle opportunité n’arrive pas seule, et je suis fier d’annoncer que je rejoins la Ferrari Driver Academy. Je suis très reconnaissant du soutien et de la confiance qui me sont accordés. J’ai hâte de reprendre le volant. »