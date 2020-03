Assetto Corsa Competizione arrive sur PS4 et Xbox One

Le jeu de simulation automobile Assetto Corsa Competizione sera disponible sur PS4 et Xbox One à partir du 23 juin prochain.



Voila une nouvelle qui va ravir de très nombreux gamers et amateurs de jeux de course automobile. La fameuse simulation Assetto Corsa Competizione débarque en effet sur consoles. A partir du 23 juin 2020, la franchise officielle du championnat GT World Challenge sera disponible sur PlayStation 4 et Xbox One.

Les fans d’endurance pourront donc apprécier de parcourir de nombreux circuits dans des courses plus ou moins longues avec un réalisme poussé. A voir cependant si le jeu sera aussi bien fait en versions PS4 et Xbox que sur PC. 505 Games et Kunos Simulazioni, en charge du titre, annoncent en tout cas du solo et du multi-joueur. Ainsi que les conditions météorologiques changeantes ou des épreuves de nuit. Il devait donc y avoir de quoi s’amuser.

D’autant que différents packs et DLC sont déjà prévus pour les mois à venir. A savoir le Pack GT4 portant sur les voitures de la catégorie GT4 (inférieures aux GT3). 10 nouveaux véhicules seront disponibles dès cet été sur PC et à l’automne sur consoles. Le Pack British viendra pour sa part enrichir l’opus de trois circuits iconiques des British GT Championship (championnat GT anglais). Il sera livré dès cet hiver sur PC et consoles.

Tout ceci viendra rejoindre les mises à jour déjà effectuées depuis le lancement du jeu et l’important contenu GT3. Sachez en tout cas que ACC est déjà disponible à la précommande en version physique, au prix de vente conseillé de 39,99 €. Les précommandes digitales suivront bientôt. Les joueurs achetant le titre avant sa sortie auront par ailleurs accès gratuitement au DLC Intercontinental GT Pack. L’occasion de pouvoir évoluer sur quatre circuits internationaux historiques : Mount Panorama, Suzuka, Laguna Seca et Kyalami. Alors, rendez-vous le 23 juin.

KUNOS Simulazioni and @505_Games are thrilled to announce that Assetto Corsa Competizione is heading to PlayStation 4 and Xbox One on June 23, 2020.

ACC will be available both digitally and at physical retail. For more info, head to our website: https://t.co/xu1UooJTx0 #beACC pic.twitter.com/kMRlyHlMQe

— Assetto Corsa (@AC_assettocorsa) March 11, 2020