Assetto Corsa Competizione : la version consoles en vidéo, à J-14 !

Les fanas de sports mécaniques et de simracing le savent sans aucun doute, Assetto Corsa Competizione déboule sur consoles ce mois-ci ! Terminé de baver devant les visuels du jeu tournant sur PC, donc, puisque la simulation de GT sera disponible dans 14 jours, pile, sur Playstation 4 et Xbox One. L’occasion pour l’éditeur de présenter les modes de jeu, dans un nouveau trailer.

Assetto Corsa : prêt pour la simulation, la vraie ?

505 Games et Kunos Simulazioni vont bientôt nous ravir sur consoles avec, enfin, le portage d’Assetto Corsa Competizione sur consoles Sony et Microsoft. Et lorsque l’une des meilleures simulation de l’histoire des jeux de course arrive sur PS4 et One, forcément, les fans sont en transe. Surtout que cette-fois, il sera question de GT à outrance. En effet, cet opus a été conçu sous licence officielle du championnat GT World Challenge.

Et ce ne sont pas la vidéo de présentation des modes de jeu et les visuels ci-dessous qui nous feront changer d’avis. Car le soft s’annonce toujours aussi excellent, surtout pour celles et ceux disposant d’un ensemble volant/baquet/pédalier.

Et bien entendu, notre équipe sera sur le qui vive pour vous proposer son test, dans le feu de l’action. En attendant, nous nous devons de rappeler que ceux qui auront pris le soin de réserver leur version du jeu en amont profiterons de quelques bonus. Effectivement, un accès gratuit au DLC Intercontinental GT Pack, qui contient moult contenus additionnels -dont l’Intercontinental GT Challenge.- leur sera alors ouvert. On en trépigne d’impatience !