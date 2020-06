Assetto Corsa Competizione : notre début de test en vidéo (gameplay)

C’est aujourd’hui que sort sur consoles Playstation 4 et Xbox One une pure simulation de course automobile, très attendue par l’ensemble de notre rédaction. Nous parlons, bien évidemment, d’Assetto Corsa Competizione. Une simulation qui fait la part belle aux GT puisque c’est l’ex-championnat Blancpain qui y est mis en valeur avec les catégories sprint et endurance.*

Assetto Corsa Competizione : en conditions (presque) réelles

Avec Assetto Corsa Competizione, c’est un pur concentré de simulation qui débarque sur consoles. Car le jeu de 505 Games, en dépit d’une mauvaise réputation visuelle, est capable de délivrer des sensations de pilotage que peu d’autres titres du genre peuvent mettre en avant. Et après quelques heures de jeu -en attendant notre test complet- nous pouvons déjà confirmer que le soft est au niveau attendu.

Evidemment, nous avons débuté notre test avec un ensemble pédalier/volant/baquet, pour plus de réalisme. Tout en mettant à contribution nos compétences de pilote -modeste- et retraité. Alors en attendant notre verdict, voici quelques vidéos de gameplay mettant en avant le circuit de Monza, au volant de ce monstre de course qu’est la Lamborghini Huracan GT3. Ainsi, nous avons capturé un tour sur sol humide, un autre de nuit, le tout en mode carrière. Il s’agit, en réalité, d’un test d’évaluation que les joueurs doivent passer avant d’être autorisés à courir en course.

L’ultime vidéo, quant à elle, se concentre sur nos premiers pas dans le mode carrière. Aussi, ne mentons pas, notre premier toucher de pédale était juste catastrophique ! D’où ces glissades, sorties et bacs à sable. Heureusement, entre-temps, nous avons progressé. Mais l’idée était, ici, de partager avec vous nos premiers tours de roues, sans triche. Alors c’est parti !