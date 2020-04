Assetto Corsa : GT World Challenge lance son championnat esport

Silverstone ouvre le championnat esport officiel des GT World Series sur Assetto Corsa dimanche 26 avril. Les pilotes réels se mêleront aux gamers.

A cause du coronavirus, les championnats Sprint et Endurance du GT World Challenge 2020 n’ont toujours pas démarré. Pour palier ce problème, SRO Motorsports (qui gère le GTWC) se tourne vers l’esport et son jeu officiel, Assetto Corsa Competizione. Après une course caritative sur le circuit de Monza, le championnat officiel esport va désormais débuter. La première épreuve aura lieu dimanche 26 avril, sur le circuit (virtuel) de Silverstone.

Comme l’an passé, le championnat se tiendra sur Assetto Corsa Competizione. A l’image du réel, les classes de pilotes Pro, Silver et Am seront représentées, chacune avec ses spécificités. La classe Pro accueillera 50 pilotes et célébrités. Citons notamment Jenson Button, qui évoluera sur la McLaren 720S GT3 de son équipe.

Les gamers pros, au nombre de 50 également, composeront pour leur part la classe Silver. L’organisation les sélectionnera en fonction de leur palmarès et leur popularité. On peut d’ores-et-déjà annoncer la participation de David Tonizza (champion pilote aux F1 Esports Series 2019) et des équipes Ferrari Hublot Esports et G2 Red Bull Racing Esports. Il en va de même pour Bentley Motorsports qui évoluera en Pro et en Silver.

La dernière classe, Am, concerne tous les joueurs d’Assetto Corsa Competizione. Les gamers du monde entier peuvent en effet participer à ce championnat. Pour sa qualifier et participer à l’event, rien de plus simple. Il s’agit de s’inscrire et réaliser un hotlap. Cette compétition sera ouverte du 26 avril au 3 mai. Il n’y aura donc pas de pilotes Am lors de l’épreuve de Silverstone.

A la clé pour ces deux catégories, un test drive en Lamborghini GT3. Le top3 de la Silver Cup et les deux premiers en classe Am remporteront un séance de conduite avec la Lamborghini du FFF Racing Team. Un prix exceptionnel, il ne reste donc plus qu’à s’entraîner. Retrouvez plus d’informations sur le championnat ici.

Think you have what it takes to be an @AC_assettocorsa star? Reckon you're an #SROesports GT Series champion in-the-making?

Here's your big chance. Registration for our public hot-lap qualifying is now open.

Details ➡ https://t.co/VAagWHFeDA#GTWorldChEu | #GTunited2020 pic.twitter.com/MSq3GlFzga

— GT World Challenge Europe (@GTWorldChEu) April 17, 2020