Assetto Corsa passe en mode intercontinental

Le Pack Intercontinental GT d’Assetto Corsa est disponible depuis le 4 février sur Steam. Circuits et éléments de jeu font leur apparition, pour 14,99€.

Les 12 Heures de Bathurst se sont conclues le week-end dernier, mais elles ne font que commencer pour les fans d’Assetto Corsa. Le jeu de simulation automobile vient en effet de dévoiler un nouveau pack. Nommé « Intercontinental GT », il contient quatre circuits, différents nouveaux éléments ainsi qu’une mise à jour complète.

En effet, les gamers du titre peuvent désormais évoluer sur les pistes de Mount Panorama, Kyalami, Suzuka et Laguna Seca. Quatre tracés internationaux mythiques issus de quatre continents différents. Ces derniers étant modélisés dans les moindres détails grâce aux technologies laser afin de proposer une expérience des plus réalistes. Comme l’illustre le trailer de cette mise à jour, ci-dessous.

Le pack « Intercontinental GT » comprend également divers éléments compris dans le jeu. A savoir 45 livrées, 30 nouvelles équipes et 50 nouveaux pilotes de la saison 2019. En plus de tous nouveaux modes de jeu propres à l’Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli.

Dernier ajout de ce pack, la réalisation d’une mise à jour complète du titre. Le patch 1.3, qui apporte différentes améliorations aux problèmes du jeu. De quoi garantir une expérience encore meilleure à tous les utilisateurs d’Assetto Corsa Competizione.

Ce pack est d’ores et déjà disponible sur Steam (PC) pour la somme de 14,99€. Retrouvez plus de précisions sur ce dernier sur le site officiel d’Assetto Corsa. Ainsi que les pages Facebook et Twitter du jeu.

Still over the moon at 6th on my first ever Bathurst race in @AC_assettocorsa new DLC with the Bentley. Being fast is good, being consistent and out the walls is better. Thanks @TFragTV for the hosting. Adrenaline pumping in VR, WOW, just WOW. What an experience. pic.twitter.com/dOhBsGIUCj

— Lewis Bloomfield (@LewisBloomfield) February 4, 2020