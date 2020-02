Au tour de Renault de démarrer sa Formule 1

Renault a lancé pour la première fois le moteur de sa monoplace de Formule 1 de 2020. Le losange a dévoilé une vidéo de son power unit en fonctionnement.

« Ladies and Gentlemen, start your engines ! » Mesdames et messieurs, démarrez-vos moteurs ! Cette phrase est bien connue outre-Atlantique, puisqu’elle signe chaque année le lancement des 500 Miles d’Indianapolis. Mais on pourrait aussi l’utiliser en Formule 1 en ce début 2020.

Une « vidéo volée » du démarrage de la Renault

En effet, comme chaque année, les équipes dévoilent le premier démarrage de leur future monoplace. Un premier aperçu sonore, qui permet de teaser sur la saison à venir. Et après McLaren, Mercedes et Ferrari, c’est au tour de Renault de dévoiler le son de sa motorisation 2020.

Pour ce faire, le losange a bien sûr sorti une vidéo. Dans cette dernière, différents points de vue de l’usine d’Enstone sont proposés. Dans un style de caméra de surveillance. Pour un peu, on se prendrait presque pour un hacker piratant le système de caméras des locaux. Et assistant au premier démarrage du moteur de la Renault F1.

Un travail léché et minutieusement préparé, un peu à l’image de Williams quant à la date de présentation de sa monoplace. L’équipe de Grove versant presque dans le thriller pour une vidéo des plus intenses. Tout comme McLaren et Ferrari, réalisant un véritable film pour le démarrage de leur monoplace. La où Mercedes s’est contentée du strict minimum.

Retrouvez en tout cas la vidéo du premier démarrage de la Renault F1 de 2020 ci-dessous.

Le losange peut-il bondir plus haut en 2020?

Rappelons que le constructeur français a réalisé une saison décevante en 2019. Parti pour être meilleur des autres, ce dernier n’a pu résister à McLaren. L’équipe de Woking étant pourtant équipée du même moteur. Renault a donc conclu l’exercice 2019 au 5e rang du côté des Constructeurs avec 91 points. Les pilotes, Daniel Ricciardo et Nico Hulkenberg, se classant respectivement 9e et 14e du classement Pilotes, avec 54 et 37 points.

En 2020, l’équipe d’Enstone fera de nouveau confiance à l’Australien. Il sera cependant épaulé par le tricolore Esteban Ocon, remplaçant Hulkenberg. Renault se veut également confiante pour la saison à venir, estimant avoir comblé ses difficultés du côté du moteur. Le constructeur tricolore présentera en tout cas sa monoplace le 12 février prochain.