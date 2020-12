Audi revient au Mans (et à l’endurance) et se retire de la Formule E !

Voilà qui fera plaisir aux détracteurs des courses électriques ! En effet, sans que personne ne s’y attende, le constructeur allemand Audi vient d’annoncer son retrait du championnat du monde de Formule E. Et la raison de ce départ est simple, la firme aux anneaux va effectuer (déjà) son grand retour en Endurance et notamment, aux 24H du Mans.

Audi, de la Formule E au Mans

Alors que l’on pouvait légitimement s’inquiéter de l’avenir de la course mythique des 24H du Mans, il y a encore quelques mois, la situation s’est radicalement inversée, récemment. La preuve que le nouveau règlement porte ses fruits. Car après Peugeot où encore, Alpine, c’set au tour d’Audi d’annoncer son come-back en Endurance. « À la fin de la saison 7 [de Formule E], nous stopperons notre engagement en Formule E avec une équipe officielle Audi. Nous continuerons à soutenir des équipes clientes pendant la saison 8. Pour la saison 7, nous sommes encore concentrés au maximum. Cela ne change rien à ce niveau. C’est juste que notre équipe d’usine s’arrêtera sous cette forme fin 2021. » a déclaré Allan McNish, en charge de l’écurie de FE, à nos confrères de Motorsport.

En clair, Audi conservera une présence en Formule E, par le biais de ses écuries clientes. Et on imagine que la structure actuelle redeviendra le Team Abt, sans le nom d’Audi. Un choix stratégique finalement assez logique, lorsque l’on sait que Porsche -qui fait partie du même groupe- vient justement de s’engager dans le championnat électrique, avec succès qui plus est.

source