MotoGP : Avec le sursaut de Bagnaia, Zarco peut-il toujours rêver de Ducati ?

Nous savions, avant le début de la saison 2020 de MotoGP, que les premières courses seraient importantes, en particulier chez Ducati. Car certaines places doivent encore être attribuées au sein du Team officiel et de Pramac. En effet, la situation avec Andrea Dovizioso et le départ de Jack Miller dans le Team Factory ouvrent des portes. D’où cet espoir pour Zarco, qui pourrait toutefois se faire coiffer au poteau.

Chez Ducati, Bagnaia est en pole, Zarco en réserve

Objectivement, Johann Zarco réalise un début de saison honorable, avec la Ducati de l’an passé, chez Avintia Racing. Néanmoins, face aux excellentes performances de Bagnaia avec Pramac, le tricolore n’est clairement pas dans le match, à ce stade de la saison. Normal car, l’Italien connait bien son environnement actuel tandis que le tricolore découvre la planète Ducati et l’équipe Avintia.

Sauf que le constructeur transalpin devra prendre rapidement une décision quant à l’identité du coéquipier de Jack Miller chez Ducati. Et si les tractations avec Dovizioso continuaient à ne pas avancer, il est clair que Bagnaia incarnerait, pour l’instant, le bon candidat. Chose à laquelle Francesco Guidotti se prépare : « Le renouvellement de Bagnaia est désormais pratiquement une évidence, mais ils pourraient nous l’enlever si les négociations épuisantes avec Dovizioso devaient ne pas aboutir ».

La situation est donc claire. Pramac souhaite conserver Bagnaia mais Ducati pense à lui pour épauler Miller. Reste toutefois à Johann Zarco deux ou trois courses pour hausser son niveau et, enfin, avoir ce déclic qui lui permettrait de batailler dans le top dix en qualifications comme en course. Ne serait-ce que pour prétendre au deuxième guidon de Pramac, laissé vacant par Miller. Histoire, aussi, de générer un « coup de coeur » du côté de la Direction de Ducati. Car si, pour l’heure, le tricolore fait preuve de progression constante et surtout, de fiabilité, il lui manque encore ce petit truc en plus, dont il faisait étalage chez Tech 3. A suivre, donc…

