Banni d’Audi, Daniel Abt retrouve un volant…en Formule E !

C’est un retournement de situation auquel pas grand monde ne s’attendait. Après avoir été évincé de son équipe et, globalement, du constructeur Audi, Daniel Abt vient finalement de rebondir. Et alors que sa carrière paraissait mal en point, l’Allemand est même parvenu à se recaser dans le championnat ayant causé sa déchéance, la Formule E !

Daniel Abt désiré par NIO 333

Oui, nous reverrons Daniel Abt en Formule E et dès cette saison. C’est l’écurie NIO 333 qui vient d’annoncer l’engagement du pilote germanique. En effet, pour pallier à l’absence forcée (pour confinement) de MA, l’équipe en question a décidé d’engager l’ex-pilote Audi, pour les six dernières manches de la saison. Et au-delà de l’attrait sportif (Daniel ayant tout de même remporté deux courses en FE), NIO réalise aussi une belle opération de communication pour ses sponsors. Car c’est en Allemagne, pays de naissance d’Abt, qu’auront lieu les trois ultimes manches du championnat.

« Lorsque m’a été présentée la possibilité de faire signer Daniel pour la finale de Berlin, c’était enthousiasmant. Comme on dit en Asie, ‘le retour de l’enfant prodigue est plus précieux que l’or’, mais la polémique concernant Daniel lors du Race at Home Challenge a pris beaucoup d’ampleur et soulèvera le débat. Finalement, après avoir discuté avec des acteurs clés du paddock, nous avons décidé de donner à Daniel une opportunité de revenir en Formule E. Nous l’accueillons dans l’équipe à bras ouverts et espérons que ce héros local nous aidera à conclure cette saison extraordinaire en beauté ! » a déclaré Vincent Wang, patron de NIO 333.